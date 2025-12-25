Rilanciando la campagna "Home Never Alone", il contenuto video prodotto da Inter Media House che si ispira alle iconiche sigle delle sitcom degli anni ’80-’90, l'Inter augura a tutti i suoi tifosi buon Natale: "InterXmas significa non essere mai soli a casa. Buon Natale agli interisti di tutto il mondo", si legge sul profilo X del club. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 25 dicembre 2025 alle 10:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
