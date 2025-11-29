Giornata di compleanni in casa Inter, dove oggi si festeggiano i 25 anni di Yann Bisseck. Arrivano puntuali anche gli auguri del club nerazzurro con un comunicato ufficiale: "Buon compleanno, Yann Bisseck! Oggi il difensore nerazzurro compie 25 anni", l'incipit della nota di Inter.it.

"Arrivato nell'estate del 2023 all’Inter, celebra il suo terzo compleanno da giocatore interista - prosegue il club -. Nel suo percorso in maglia nerazzurra ha dato un contributo prezioso alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella, impreziosito da 2 gol, oltre al successo in Supercoppa Italiana. In questa stagione ha collezionato complessivamente 7 presenze tra Serie A e UEFA Champions League. Al difensore dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".