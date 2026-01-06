Intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali è stato solleticato sul mercato e su uno dei nomi più chiacchierati della rosa neroverde in tal senso. "Abbiamo avuto tante richieste per Muharemovic" ha premesso Carnevali che poi ha chiuso ogni tipo di discorso: "Abbiamo avuto contatti con diversi club ma a gennaio non lo cederemo".