Intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali è stato solleticato sul mercato e su uno dei nomi più chiacchierati della rosa neroverde in tal senso. "Abbiamo avuto tante richieste per Muharemovic" ha premesso Carnevali che poi ha chiuso ogni tipo di discorso: "Abbiamo avuto contatti con diversi club ma a gennaio non lo cederemo".

