Alessandro Michieletto e Yuri Romanò hanno da poco conquistato l'oro mondiale nella pallavolo maschile. Sia lo schiacciatore che l'opposto azzurro non hanno mai nascosto la propria fede calcistica e anche l'Inter ha voluto omaggiarli mostrando un video che li vede esultare come Thuram (Michieletto) e Lautaro Martinez (Romanò) al momento dell'ingresso in campo per affrontare una delle partite del Mondiale.