Giornata di vittoria e soddisfazione per l'Inter di Cristian Chivu, che può essere soddisfatta. Come possono essere soddisfatti i tifosi del Club che a fine gara hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva, come evidenzia il sito ufficiale nerazzurro: "Al termine del match chiuso sul 4-1 con le firme nerazzurre di Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella, un socio Inter Club ha avuto la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva consegnando ad Ange – Yoan Bonny, autore di una rete e tre assist, il premio “Inter Club Special Match Award - Player of the Day”.

La Partita Speciale è stata anche l’occasione per celebrare la straordinaria crescita del progetto, dimostrazione concreta di quanto l’amore per l’Inter unisca migliaia di tifosi, da Milano a ogni angolo del pianeta.

Una giornata da vivere, ricordare e raccontare: perché essere socio Inter Club significa condividere emozioni senza confini e sentirsi parte di una grande famiglia".