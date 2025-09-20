Dopo l'annuncio dell'Inter di ieri, anche Yvan Maye, difensore dell'Inter U20 di Benito Carbone, ha ufficializzato tramite il suo profilo Instagram il rinnovo del contratto col club nerazzurro. Il centrale transalpino ha sottolineato la gioia nel proseguire la sua avventura, ormai di lungo corso, con questi colori: "Sono molto orgoglioso di continuare il mio percorso di crescita con questa società da cui sono legato ormai da 4 stagioni", le sue parole.