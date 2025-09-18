L'esordio di Francesco Pio Esposito in Champions League ha reso orgoglioso ancora una volta il fratello maggiore, Salvatore. Che su Instagram ha voluto esprimere a parole la propria contentezza per il traguardo raggiunto dal giovane attaccante dell'Inter: "Indimenticabile, dal Cicerone (rione di Castellammare di Stabia, ndr) alla Champions League", ha scritto il centrocampista dello Spezia dopo il match vinto dai nerazzurri sul campo dell'Ajax.