"ANCORA ITALVOLLEY! Ancora una volta campioni del mondo!". Questo il messaggio pubblicato sui social dall'Inter per congratularsi con la Nazionale maschile di pallavolo, campione del mondo per la seconda volta consecutiva. L'Italia del ct De Giorgi ha demolito in finale la Bulgaria con un 3-1 senza storia. 

Data: Dom 28 settembre 2025 alle 14:35
Autore: Raffaele Caruso
