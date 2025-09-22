Yann Sommer si è classificato al terzo posto nel Trofeo Yashin nel corso della serata di cerimonie per il Pallone d'Oro e sono arrivati i complimenti della società nerazzurra che in un post su X ha scritto: "E anche per il 2025 sei stato tra i migliori, complimenti Sommer". Una soddisfazione sicuramente molto importante per il portiere elvetico, piazzatosi dietro giganti come Donnarumma e Alisson.