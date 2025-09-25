"Dia especial (giornata speciale, ndr)" scrive Valentin Carboni a margine del match di oggi tra Genoa ed Empoli, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia e vinta per 3-1 dal Grifone, risultato che permette ai rossoblu l'accesso agli ottavi di finale. Titolarità, vittoria e novanta minuti in campo per l'argentino dell'Inter in prestito ai liguri che questo pomeriggio ha vissuto un'emozionante partita che non dimenticherà mai. Contro di lui infatti c'era titolare il fratello, Franco che, a dirla tutta, non ha brillato diversamente da Valentin: ma le vibes del Ferraris di oggi nessuno dei due potrà mai misurarle a numeri. "Hermanos (fratelli, ndr)" si legge sui social di Empoli, Genoa e Lega Serie A che celebrano la simpatica occasione. Una foto che l'attaccante classe 2005 reposta tramite storia Instagram dove appunto scrive: "Giornata speciale, ti amo" riferendosi chiaramente a Franco. Dopo i fratelli Thuram ecco altri due fratelli in campo da rivali...