"Due gare, sei punti. Buon inizio della nostra stagione di Champions League". Così Denzel Dumfries esulta sui social dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro lo Slavia Praga, successo che l'olandese ha sottoscritto con tanto di gol che ha messo al sicuro un risultato che Lautaro aveva sbloccato e che poi ha pure chiuso. Gol quasi da attaccante puro quello messo a referto dall'ex PSV Eindhoven che in casa contro i cechi ha trovato la seconda marcatura stagionale, confermando il periodo personale più che positivo già ben avviato lo scorso anno. Sempre più determinante il 2 nerazzurro, che celebra il successo con tre foto che lo ritraggono, in ordine, con Thuram, autore dell'assist, con Lautaro, Thuram e Dimarco dopo l'esultanza, e con il resto degli undici giocatori scelti da Chivu durante la foto di rito pre-fischio d'inizio.