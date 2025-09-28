Spunte verdi che valgono di 'mission completed'. È più o meno quello che ha fatto Hakan Calhanoglu dopo la vittoria di ieri ottenuta dall'Inter contro il Cagliari. Gara durante la quale la squadra di Chivu ha "trovato il ritmo", ma anche il centrocampista turco che è definitivamente tornato dopo un iniziale appannaggio dovuto ai problemi fisici patiti a fine stagione scorsa e trascinati un po' quest'estate. All'Unipol Domus il 20 nerazzurro è tra i migliori in campo e lo sa bene: non è un caso che esulta con serenità ritrovata e ora testa allo Slavia: "Ritmo trovato. Ci vediamo martedì" sottolinea Hakan che dà appuntamento al Meazza per la seconda sfida di Champions League.