Yann Bisseck festeggia il ritorno da titolare e la vittoria dell’Inter contro lo Slavia Praga. Il difensore tedesco, che oggi ha ritrovato spazio dal primo minuto in Champions League, ha affidato ai social il suo commento a caldo:

“Bella vittoria della squadra, trust the process”, ha scritto il classe 2000, sottolineando la soddisfazione per il successo e la fiducia nel percorso di crescita personale e collettivo.