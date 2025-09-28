Soddisfazione nella soddisfazione per Alessandro Michieletto, lo schiacciatore della Nazionale italiana nominato miglior giocatore dei Mondiali dominati dalla selezione di Ferdinando De Giorgi, che ha così completato il magnifico bis iridato dopo la vittoria della squadra femminile di Julio Velasco. Premio celebrato anche dall'Inter, squadra del cuore del giocatore della Trentino Volley, che su X ha ricordato il momento in cui fu omaggiato di una maglia nerazzurra col suo numero, il 5.