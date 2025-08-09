Operazione di mercato in attacco per l'Inter Femminile. Le nerazzurre hanno infatti concluso la cessione di Maja Jelcic allo Young Boys. Questo il comunicato ufficiale:

"MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Maja Jelčić: l’attaccante classe 2004 si trasferisce allo Young Boys a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 07:30
Autore: FcInterNews Redazione
