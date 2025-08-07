Solo un arrivederci, per avere più opportunità di crescere in campo. L'Inter ha comunicato la cessione in prestito fino a giugno 2026 di Giulia Trevisan: il difensore classe 2004 si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo dopo aver firmato il rinnovo di contratto con il club  nerazzurrofino al 30 giugno 2027.

