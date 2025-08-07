Regina Baresi si è sottoposta a un intervento cardiaco, come annunciato pochi giorni fa attraverso il proprio profilo Instagram. L'operazione è andata bene e l'ex capitana di Inter Femminile si è mostrata con le dita in segno di vittoria in un post, sempre su Instagram. "Well done. Regi 1 - Aritmie 0", ha scherzato Regina.