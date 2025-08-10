È terminato 2-2 il test amichevole che ha visto di fronte Roma Femminile e Inter Women al Konami Football Centre. Il primo tempo si è chiuso con le giallorosse in vantaggio grazie alla rete di Evellyne Wiens dopo quattro minuti, poi nella ripresa sono arrivati i gol delle ragazze di Gianpiero Piovani timbrati da Haley Bugeja che dopo un giro di lancetta approfitta del bell'assist di Julie Detruyer e batte l'ex Rachele Baldi, e da Tessa Wullaert che cinque minuti dopo capitalizza l'assist di Lina Magull.

Al 62esimo arriva il definitivo pareggio giallorosso: Valdezate colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner, Valentina Bergamaschi è la più rapida a intervenire e insacca.