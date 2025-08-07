Elena Tagliabue, per tanti anni presidentessa dell'Asd Inter Femminile, ha parlato a Il Giorno delle difficoltà del settore femminile. "Il professionismo è arrivato troppo presto, in un momento inopportuno - è l’opinione di Tagliabue - Bisognava lavorare di più e meglio sulla conoscenza e sulla comunicazione. Non tutte le società sono così strutturate e con l’arrivo del nuovo status sono subentrati nuovi contratti, procuratori che chiedono stipendi altissimi anche solo per una C. C’è il classico picco di visibilità per i grandi eventi, ma poi pecchiamo di continuità. Quando al telegiornale sarà normale ascoltare le notizie sulla Serie A femminile assieme a quelle sul torneo maschile, allora capiremo di aver fatto il grande passo".

"Il boom delle tesserate è relativo agli ultimi 25 anni, guardando i numeri - dice ancora Tagliabue - perché le bambine si divertono. Però dobbiamo lavorare sulle strutture. Se i centri risultano inadeguati e i budget sono quelli che sono, non sapremo dove mettere tutte le iscritte e alla fine anche la domanda calerà perché le nostre potenziali atlete del futuro resteranno a spasso