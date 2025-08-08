Il sito ufficiale della FIGC.it ha comunicato che la Serie A Women's Cup sarà in diretta su Sky e Now. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Federazione: "La Serie A Women's Cup in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto è il giorno del debutto della nuova competizione a cui partecipano i 12 club di Serie A Women.

"Gli accordi con Sky e Rai per la trasmissione delle partite della Serie A Women's Cup testimoniano l'interesse dei broadcaster per una competizione nuova ma già affascinante - le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Stiamo vivendo un'estate di emozioni meravigliose grazie alle Azzurre, che ritroveremo in campo da venerdì 22 agosto insieme a tante calciatrici straniere che hanno partecipato all'Europeo e tesserate con i nostri club. La vivacità del mercato della Serie A Women è un segnale importante per il calcio italiano, sempre più riconosciuto e riconoscibile anche all'estero, e sono convinta che la stagione che è alle porte saprà rappresentare un elemento di continuità con il grande entusiasmo che si è generato intorno alla nostra Nazionale".