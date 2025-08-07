Incontro di aggiornamento oggi ra il responsabile della Can C Daniele Orsato, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e il segretario Francesca Sanzone, come informa il sito ufficiale della FIGC.

Al termine dell'incontro è stato ufficializzato che nella stagione 2025-26 il Football Video Support (FVS) verrà utilizzato anche nel campionato di Serie A Women

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 22:45
Autore: FcInterNews Redazione
