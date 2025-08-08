Arrivata nella squadra femminile poco più di un mese fa, quest'oggi Karolina Lea Vilhjalmsdottir, centrocampista islandese classe 2001 che ha firmato un contratto con le nerazzurro fino al 30 giugno 2028, compie quest'oggi 24 anni. Gli auguri social nerazzurri: "Buon compleanno Karolína".

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 08 agosto 2025 alle 14:51
Autore: Niccolò Anfosso
