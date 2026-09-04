Sarà un debutto in Women's Champions League infuocato per l'Inter di David Sassarini, visto che il sorteggio della League Phase ha consegnato alle nerazzurre avversarie di rango elevatissimo, dal Real Madrid al Lione passando per Arsenal, Manchester City, Hacken e Austria Vienna. Un sorteggio commentato così da Marco Ieradi, Head of Women Football del club nerazzurro: "Siamo molto emozionati e onorati: fino a ieri potevamo solo guardare da lontano questa competizione e ora siamo qui, è un punto di partenza fondamentale. Siamo grati al club, perché ci ha messo in condizione di crescere in questi anni e arrivare a questo punto. Il nostro percorso ci porta continuamente a nuovi, stimolanti step di crescita che ci devono aiutare a migliorare ancora. Abbiamo un allenatore che ama questo tipo di sfide e ci sta contagiando, trovando terreno fertile in questa squadra: con il lavoro si possono realizzare imprese. Affronteremo dei giganti: da parte nostra c'è grande rispetto ma anche un filo di emozione per poter competere a questo livello e cercare di fare il miglior risultato possibile