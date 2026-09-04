Falsa partenza, con due sconfitte entrambe per 4-0, ma in casa Fiorentina c'è fiducia in una stagione importante. Non a caso la società ha messo a disposizione di Fabio Grosso diversi giocatori di qualità, tra questi il fiore all'occhiello è Franco Mastantuono, arrivato in prestito dal Real Madrid. Argentino, pronto a mettersi i mostra in un campionato in cui giocano altri argentini, l'ex River Plate ne ha parlato nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Messi è unico oltre a essere il migliore di tutti, giocare con lui in Nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la Seleccion. Ammiro Di Maria e Dybala, Paulo gioca nella mia stessa posizione ma è assurdo paragonarmi a calciatori che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto, abbiamo anche giocato a padel in estate in Argentina durante le vacanze. E non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter".