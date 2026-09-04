I temi di Inter-Napoli, lo stato di salute della squadra, i singoli, l'atteggiamento della squadra e le ambizioni in quest'anno: sono tanti i temi emersi dalla conferenza di oggi di Cristian Chivu. Essere dominanti, migliorare sempre e dare continuità agli ultimi anni: è questo il mantra di Cristian Chivu, che è stato preceduto in conferenza dal neo ds Dario Baccin. Ascoltiamo allora il riassunto della giornata nel video del nostro inviato Simone Togna.