Federico Dimarco ha lanciato un messaggio chiaro all’Inter sul tema rinnovo. Durante il Gran Galà al Teatro alla Scala, l’esterno nerazzurro ha ammesso di aspettarsi un confronto con la società dopo la straordinaria stagione appena conclusa.

Le tempistiche

Dimarco, oggi legato all’Inter fino al 2028 dopo l’esercizio della clausola per il prolungamento di un anno, resta una delle colonne della squadra. Il club ne riconosce pienamente il valore, ma al momento non intende accelerare la trattativa come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il dossier è sulla scrivania del nuovo direttore sportivo Dario Baccin e verrà affrontato nel corso della stagione. Dopo il rinnovo di Pio Esposito, Dimarco rappresenta una delle principali priorità interne del club. A novembre compirà 29 anni e, dopo una stagione da record con 26 gol e 52 assist in 238 presenze in nerazzurro, attende ora una nuova grande annata. E, soprattutto, quella firma che sperava potesse arrivare prima.