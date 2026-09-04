Dopo 28 anni, Piero Ausilio ha salutato l’Inter e il centro sportivo di Appiano Gentile. Come riportato dal Corriere dello Sport, a meno di 24 ore dall’annuncio ufficiale della separazione, l’ex direttore sportivo nerazzurro è tornato alla Pinetina per congedarsi da allenatore, giocatori, staff e dipendenti del club.

Saluti e commozione

È stato un momento carico di emozione, con gli abbracci ai senatori della squadra, molti dei quali arrivati all’Inter proprio sotto la sua gestione, e quello particolarmente significativo con Cristian Chivu, tecnico fortemente voluto da Ausilio la scorsa estate.

L’ultimo atto professionale dell’ormai ex ds è stato il rinnovo di Pio Esposito, prima del definitivo passo d’addio. Ad Appiano erano presenti anche il presidente Beppe Marotta e il nuovo direttore sportivo Dario Baccin, chiamato a raccogliere la sua eredità.

Resta da capire se Ausilio sarà presente domani a San Siro per Inter-Napoli. Intanto, con la sua uscita dalla Pinetina, la sensazione è stata netta: all’Inter si è chiusa una vera e propria era.