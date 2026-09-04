Beppe Bergomi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport in vista dell'inizio delle coppe europee. L'Inter di Chivu esordirà in Champions Legue contro il Real Madrid di Mourinho.

"Per l'Inter sarà affascinante andare al Bernabeu, dal mio punto di vista oggi uno degli stadi più belli del mondo, così come sarà interessante incrociare subito Mourinho e giocatori come Bellingham, Vinicius e Mbappé - le sue parole -. Come dico sempre, per le squadre italiane la Champions è un'opportunità per misurare il proprio valore e l'Inter avrà subito un bel test. Come valore assoluto della rosa l'Inter può stare fra le otto migliori d'Europa, così come può ambire a finire fra le prime otto in classifica e qualificarsi così per gli ottavi. Non sarà facile, però la squadra di Chivu può farcela".



L'Inter potrà contare sui tre inglesi Stones, Spence e Jones. "Sono tre innesti interessanti. Stones andrà centellinato e dovrà dare il suo contributo, penso, in 20-25 gare; Spence è un grande atleta e in Europa tornerà molto utile, ma l'acquisto più intelligente è quello di Jones. È stato preso per alzare il livello delle rotazioni a centrocampo, pensando al presente e anche al futuro, visto che Mkhitaryan è all'ultimo anno, Calhanoglu è reduce da stagioni con diversi infortuni, Barella e Zielinski vanno per i 30 e 33 anni. L’Inter ha fatto un mercato controcorrente rispetto alle altre rivali italiane, ha mantenuto il suo 3-5-2, senza investire su esterni offensivi da uno contro uno o trequartisti. I nuovi dovranno dare qualcosa in più rispetto ai giocatori andati via".

Spazio anche al mercato. "La quinta punta? L’Inter con i giocatori che ha a disposizione non può uscire dal 3-5-2. Se fosse partito un attaccante, allora sì che avrebbe potuto senso prenderne uno con caratteristiche diverse, ma non così. L'Inter non può cambiare assetto, con questo 3-5-2 giocatori come Bastoni, Dimarco e Calhanoglu si trovano nel loro giardino di casa. Ecco, avrei sostituito Dumfries con un quinto diverso, ma pure l'Inter ci aveva pensato visto che hanno provato a prendere prima Palestra e poi Khalaili. Forse mi sarei aspettato un centrocampista più fisico, da battaglia, ma hanno scelto di proseguire sulla via, finora vincente, del palleggio".

