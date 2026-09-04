Inter-Napoli rappresenterà la prima partita di Dario Baccin nel ruolo di Chief Sport Officer dell’Inter, dopo la promozione decisa dalla società nerazzurra in seguito all'addio di Piero Ausilio.

La scelta di Beppe Marotta, sostenuta da Oaktree, è stata all’insegna della continuità: La fiducia nei suoi confronti è piena, tanto che l’Inter non prevede al momento l’inserimento di una figura intermedia tra il nuovo responsabile e la proprietà.

Come riportato dal Corriere dello Sport, qualora in futuro dovesse emergere la necessità di ampliare la struttura, potrà essere inserita una nuova figura, ma comunque alle dirette dipendenze di Baccin

Sezione: Focus / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 10:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.