Due interviste diverse quelle di Lautaro e Dimarco al Gran Galà del Calcio di ieri sera. Il capitano nerazzurro conferma i rumors dalla Spagna, ma giura amore all'Inter. Dimarco invece manda un messaggio chiaro e diretto ad Oaktree. E per Baccin c'è subito qualcosa da sistemare.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 17:35
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.