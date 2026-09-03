Sono quattro le giocatrici dell’Inter convocate per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 Femminile Polonia 2026: Elena Belli, Lidia Consolini e Martina Bressan rappresenteranno l’Italia, mentre Annika Paz vestirà la maglia dell’Argentina.

Il Mondiale prenderà il via sabato 5 settembre e si concluderà il 27 settembre, con le 24 Nazionali partecipanti impegnate in quattro città polacche: Katowice, Bielsko-Biała, Łódź e Sosnowiec.

L’Italia è inserita nel Gruppo D insieme a Giappone, Stati Uniti e Nuova Zelanda: le Azzurrine esordiranno domenica 6 settembre contro gli Stati Uniti. L’Argentina è invece nel Gruppo A, dove affronterà le padrone di casa della Polonia, il Messico e il Benin. L’esordio dell’Albiceleste sarà proprio contro la Polonia, sabato 5 settembre a Katowice, nella gara inaugurale della competizione.