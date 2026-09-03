Un suo gol a 5 minuti dal 90' ha alimentato le speranze dell'Inter di eliminare il Wolfsburg, costringendolo al supplementare. Elisa Polli può dirsi molto soddisfatta in conferenza stampa della sua prestazione in una serata indimenticabile per la squadra: “Questa qualificazione ce la meritavamo per il percorso, per l'impegno che mettiamo sempre in allenamento e perché siamo un gruppo speciale che da sempre il 120%. All'andata le cose si erano complicate ma siamo state sempre in gara, non abbiamo mollato mai e anche dopo quella partita eravamo tutte convinte che qui sarebbe stata un'altra gara. Sono veramente orgogliosa di tutte noi: avevamo preparato qualcosa di diverso tatticamente, ma la differenza l'ha fatta lo spirito e la voglia di rivincita rispetto alla gara d'andata, a livello emotivo l'abbiamo sentita molto di più, e sapevamo di non dover lasciare nessun rimpianto sul campo. Il Wolfsburg è una squadra di tutto rispetto, non sono io a doverla descrivere, posso parlare del nostro percorso, e il fatto che siamo a questo punto dopo due anni deve farci capire che gruppo siamo e la nostra forza, ma anche che possiamo migliorare e toglierci tantissime soddisfazioni contro ogni avversario".
Un successo che certifica la crescita delle ragazze nerazzurre negli ultimi anni: "Negli ultimi due anni il cambiamento dell'Inter è stato molto importante, culminando un percorso iniziato sei anni fa. Si vede in campo con queste prestazioni contro questo tipo di avversari, e uscire da questa gara con emozioni positive deve darci ulteriore forza. L'obiettivo è cercare di vincere un trofeo perché abbiamo iniziato a crescere come società e gruppo, e quello che vogliamo è conquistare un trofeo per l'Inter".
Palla a Bartoli
Al fianco di Elisa Polli un'altra bomber della serata, Elisa Bartoli che con la sua rete a fine primo tempo ha avviato la rimonta: “Oggi secondo me è stata fatta un'impresa, perché ribaltare un 2-0 al Wolfsburg, che è una squadra che da anni arriva in fondo alla Champions, non era semplice e dimostra la forza, l'unione e i sacrifici di questo gruppo. Queste prestazioni non arrivano per caso ma si costruiscono con il lavoro, con voglia e con coraggio, e il bello è che stiamo lavorando solo da un mese e mezzo. Se continuiamo a lavorare con umiltà possiamo raggiungere i nostri sogni e andare avanti anche nel girone. Sono curiosa, voglio vedere dove può arrivare questa squadra e credo che giocando l'una per l'altra possiamo fare molto bene. Negli ultimi due anni ho lavorato sempre perché credo che il lavoro paga, ed è la cosa più importante anche nei momenti bui. Con il lavoro si può superare qualsiasi cosa: il mister e le compagne mi stanno dando fiducia, e se sto facendo queste prestazioni è sicuramente merito loro che mi aiutano e sono al mio fianco".
Riferimento poi più personale alla rete al 39' del primo tempo: "Oggi è arrivato un gol importante che volevo e sentivo, quello che mi porta avanti e mi trascina è la passione. Spero di continuare così e di far sognare un po' di persone. Ora giochiamo una delle competizioni più belle, andremo su campi importanti e alle mie compagne dico di godercela perché ce la siamo meritata, ora dobbiamo viverla. Quando abbiamo visto entrare l'ultimo rigore abbiamo pensato solo di abbracciarci perché abbiamo compiuto un'impresa che capita poche altre volte".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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