Napoli e Real Madrid in appena quattro giorni rappresentano il primo vero banco di prova della stagione per l’Inter di Cristian Chivu. Due sfide di altissimo livello che potrebbero dare una forte spinta alla squadra, ma che impongono anche una gestione attenta delle energie.

L’Inter è in buone condizioni e ha un solo indisponibile, Spence, ancora impegnato nel percorso di preparazione. Chivu dovrà però gestire soprattutto i giocatori reduci dal Mondiale, evitando di sovraccaricarli in questa fase iniziale della stagione. Possibili quindi diversi cambi tra la sfida di San Siro e quella del Santiago Bernabeu, come riportato dal Corriere dello Sport.

Le possibili rotazioni

Contro il Napoli dovrebbe essere confermata per la terza volta consecutiva la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito, mentre Thuram potrebbe trovare spazio contro il Real Madrid al fianco del capitano. Lautaro, Barella e Bastoni sono tra i giocatori candidati a disputare entrambe le gare.

A centrocampo resta da valutare Calhanoglu, che potrebbe essere gestito con prudenza. Zielinski rappresenta una valida alternativa e contro il suo ex Napoli dovrebbe partire titolare, mentre Sucic e il nuovo arrivato Curtis Jones sono pronti a ritagliarsi spazio.

Anche in difesa Chivu pensa alle rotazioni: Stones potrebbe partire dal primo minuto contro il Napoli, con Bisseck pronto a tornare titolare, mentre contro il Real potrebbero rientrare Akanji e Pavard. Sulla fascia destra, infine, Diouf potrebbe essere la scelta per San Siro, con Luis Henrique candidato a giocare al Bernabeu.