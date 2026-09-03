Da ieri Piero Ausilio non è più il direttore sportivo dell'Inter. Dopo 28 anni in nerazzurro, il manager ha salutato quella che era la sua casa e dentro cui ha convissuto anche con Ernesto Paolillo, che lo conosce bene e ne parla a TMW Radio: "Ha preso per mano l'Inter, è un professionista di cui si può avere solo stima. Detto ciò il segnale di questo addio fa capire che si tratta di una questione prettamente economica. Con questo cambio la società punta a risparmiare, in attesa di nuove mosse future. Baccin comunque rimane un ottimo professionista".

Le parole di Marotta

"Io farei attenzione a ciò che ha detto Marotta, che è troppo intelligente per parlare a vanvera. Lui ha detto che viene prima la società degli individui, che è una frase estremamente esplicativa. Questa è una linea presa non solo con Ausilio, ma anche nel settore giovanile. Non dimentichiamoci che Marotta è stato nominato presidente e quindi non può dissociarsi da ciò che decide la società. Purtroppo la realtà è questa. Il punto è che il futuro di Oaktree non è l'Inter, dato che loro hanno prestato dei soldi e in pegno hanno preso le azioni dell'Inter. Hanno visto il business dello stadio e sono anche riusciti a fare dei progressi, la finalità è quella".

In attesa della vendita

"Prevedo che all'Inter Oaktree non farà altro che capitalizzare vendendo la società, uscendo da un business nel cui si sono trovati ma che non hanno mai veramente voluto. Appena arriverà il via libera per lo stadio, quindi al massimo fra due anni credo, sia le proprietà di Inter che di Milan venderanno. Il fatto è che il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero, perché non abbiamo imparato come gestire una lega calcio, a differenza dei tedeschi, degli inglesi o degli spagnoli. Noi vendiamo i diritti televisivi alle emittenti, che a loro volta decidono quando trasmettere le partite. Con i big match solo la sera perdiamo tutto il mercato asiatico e arabo, che invece permettono guadagni agli altri paesi".