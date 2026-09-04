Sono minime le chance dell'Inter di conquistare la Champions League 2026-27, secondo il Supercomputer Opta. La squadra di Cristian Chivu ha il 3,4% di possibilità di vincere la competizione, stando alle 10.000 simulazioni fatte dal sito specializzato in elaborazione di dati sportivi. 

Decisamente più probabile la qualificazione agli ottavi di finale, turno al quale i nerazzurri accedono praticamente tre volte su quattro (72,5%). Si abbassa la quota per Lautaro e compagni rispetto all'ingresso nel G8 d'Europa: 39.1%. 

Ma chi è il favorito alla vittoria finale? L'Arsenal, leggermente sopra il Bayern Monaco (21,2% contro 19,4% di possibilità). Più sotto, sul gradino più basso del podio, il primo Manchester City post-Guardiola allenato da Enzo Maresca (12/%). Il tris consecutivi in Champions del Paris Saint-Germain è quasi impossibile: 7,7%. 

Sezione: Focus / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 17:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.