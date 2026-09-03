Adesso è ufficiale: Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore dell'Al Sadd. Dopo un'estate di voci sul suo futuro, oggi si è concretizzato l'addio alla Lazio. Il difensore aveva lasciato in giornata l'Italia e si è unito al club che milita nella massima serie qatariota, firmando un contratto di 3 anni, ovvero fino al 2029, quando il classe '95 avrà compiuto 34 anni. A renderlo noto è la stessa società araba sui propri canali social.

Il calciatore ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Sono sempre stato un lottatore, un difensore, un leader. Il calcio mi ha portato in posti incredibili, adesso mi ha portato a Doha. Un nuovo capitolo, una nuova maglia. Sono Alessio Romagnoli, sono un giocatore dell'Al Sadd".