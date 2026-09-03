Massimo Moratti torna a parlare dell’Inter e lo fa soffermandosi su due temi centrali del momento nerazzurro: l’addio di Piero Ausilio dopo 28 anni e l’inizio di stagione della squadra guidata da Cristian Chivu. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex presidente ha sottolineato il peso della partenza dello storico dirigente.

Moratti: "Forse non ci si rendeva conto del peso di Ausilio in società"

"Quando perdi una persona di valore, chiaramente è un problema. Molte volte non ti rendi conto del peso di questa persona in società. Quando va via, poi te ne accorgi", ha spiegato Moratti. Parole ancora più significative quando parla del legame costruito da Ausilio con il club: "Conosce la società, ce l’ha nel sangue. L’ha vissuta in tanti momenti diversi e sempre con l’obbligo di trovare qualcosa che facesse crescere la squadra. È una perdita di un pezzo del corpo dell’Inter".

"Quella di Chivu è la squadra che promette di più"

Moratti ha però espresso grande fiducia sul presente nerazzurro: "Vedendo l’Inter e le partite che ha fatto fino adesso, guardando la rosa e anche la serenità che avverti nel gruppo, tenuto molto bene da Chivu, è certamente la squadra che promette di più". Promossi anche gli innesti arrivati dalla Premier League: "Gli inglesi fanno un campionato serio, continuo, pesante e se si ritrovano in Italia sono certamente allenati per fare un buon campionato anche qua".