Lorenzo Tosto, 20 anni, si è unito al gruppo dell'Inter U23 nel corso di questa sessione di calciomercato estiva, in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli. Un'operazione passata quasi sotto traccia ma su cui il club nerazzurro punta molto, nella speranza che il giovane difensore possa emergere in un contesto competitivo come quello nerazzurro e in un campionato non certo semplice che lui ha conosciuto a Livorno nell'ultima stagione. Tra l'altro, se buon sangue non mentisse, per Lorenzo non dovrebbe essere un problema farsi largo, visto che suo padre, Vittorio Tosto, qualcosa nel calcio italiano l'ha fatta, calcando i campi di Serie A e Serie B. E proprio Vittorio è protagonista di un'intervista a Mondo Primavera, partendo dal momento istituzionale della firma: “L’emozione è indescrivibile, è la prima volta che entravo in una sede così importante, per merito di un giovane calciatore che è mio figlio. Lorenzo ha umiltà, personalità e ha testa di un trentenne, quindi non occorre di più di tanto perché arriva da solo a leggere le situazioni e a farle diventare anche semplici, con molto umiltà. Lorenzo ha compiuto un percorso importante a Empoli. In un club così siamo gli unici che abbiamo raggiunto, padre e figlio, due risultati storici: io in campionato con il posizionamento al settimo posto in Serie A e il raggiungimento dell’Europa League; Lorenzo con il miglior piazzamento nella competizione della Coppa Italia”.

Grande occasione

Ora c'è l'Inter, una chiamata importante per Lorenzo: "Si gioca a una fetta importante della sua carriera, è riuscito in questi anni a meritarsi questa opportunità. Ora deve essere bravo ed è consapevole di giocarsi tanto. L’Inter è un club che lo farà crescere tanto sotto tutti i punti di vista". Nonostante una vita giocando a pallone, da buon padre, Vittorio dà un prezioso consiglio al figlio: "Il consiglio che gli do è di crearsi anche un’altra opportunità oltre al calcio, come l’iscrizione all’università, e spero che lo faccia quanto prima. L’auspicio è quello di convincere tutti e rimanere per tanti anni nell’Inter e, perché no, provare a raggiungere la prima squadra”.