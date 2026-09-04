Neanche il tempo di essere promosso a direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica dell’Inter, che Baccin si ritrova già alle prese con uno dei dossier più importanti: il rinnovo di Federico Dimarco.
Come riportato da Tuttosport, il contratto di Dimarco scade nel 2027, con un’opzione unilaterale dell’Inter per prolungarlo fino al 2028, ma la società dovrà ora accelerare per adeguare lo status del giocatore. Reduce dalla miglior stagione della carriera, chiusa con 7 gol e ben 18 assist in Serie A, il laterale milanese percepisce attualmente 4 milioni netti a stagione. L’obiettivo è portarlo almeno a 5 milioni più bonus, con un possibile nuovo accordo fino al 2029 o 2030.
Non solo Dimarco: gli altri rinnovi in ballo
L’Inter ha respinto nei mesi scorsi gli interessamenti di Manchester United e Barcellona e considera Dimarco un elemento centrale del progetto. Il giocatore, che in estate ha affidato la propria procura ad Arturo Canales, si aspetta dunque un riconoscimento adeguato alla sua importanza.
Quello di Dimarco, però, sarà soltanto uno dei diversi rinnovi sulla scrivania di Baccin. Da affrontare anche la situazione di Carlos Augusto, per il quale è previsto un prolungamento con aumento dell’ingaggio, oggi pari a 2,2 milioni. Anche Alessandro Bastoni, legato all’Inter fino al 2028 e cercato dalle big spagnole, ha manifestato la volontà di restare in nerazzurro e rinnovare.
Più complesso il caso di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2027 e continua a essere seguito dai principali club turchi. A febbraio compirà 33 anni e l’Inter dovrà valutare attentamente l’eventuale rinnovo, anche alla luce dei problemi muscolari accusati nelle ultime stagioni. In caso di prolungamento, il club potrebbe chiedere al giocatore un sacrificio sull’attuale ingaggio da 6,5 milioni.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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