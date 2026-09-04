Oggi, 4 settembre 2026, ricorre il ventennale della scomparsa del leggendario Giacinto Facchetti, simbolo dell'interismo dentro e fuori dal campo. Una perdita enorme anche a distanza di tempo per tutti i tifosi nerazzurri, e ancor di più per chi ha dovuto vivere un pezzo della sua vita senza il papà. Parliamo di Giacinto Facchetti che, su Instagram, ha voluto mandare un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto tenere viva la sua memoria: "Un grazie di cuore lungo vent'anni a tutte e tutti voi", ha scritto Gianfelice. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 16:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.