Oggi, 4 settembre 2026, ricorre il ventennale della scomparsa del leggendario Giacinto Facchetti, simbolo dell'interismo dentro e fuori dal campo. Una perdita enorme anche a distanza di tempo per tutti i tifosi nerazzurri, e ancor di più per chi ha dovuto vivere un pezzo della sua vita senza il papà. Parliamo di Giacinto Facchetti che, su Instagram, ha voluto mandare un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto tenere viva la sua memoria: "Un grazie di cuore lungo vent'anni a tutte e tutti voi", ha scritto Gianfelice.