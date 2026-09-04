Nonostante il divieto di vendita ai residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova, sono esauriti i 1600 tagliandi (capienza ridotta) messi a disposizione per il settore ospiti di San Siro in occasione di Inter-Napoli. Diversi ovviamente i tifosi partenopei, dotati di tessera fidelity azzurra, residenti fuori regione, soprattutto i tanti al Nord Italia che non perderanno occasione di sostenere la propria squadra in questo importante scontro diretto, il primo della stagione.

Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 13:51
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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