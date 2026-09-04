Nonostante il divieto di vendita ai residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova, sono esauriti i 1600 tagliandi (capienza ridotta) messi a disposizione per il settore ospiti di San Siro in occasione di Inter-Napoli. Diversi ovviamente i tifosi partenopei, dotati di tessera fidelity azzurra, residenti fuori regione, soprattutto i tanti al Nord Italia che non perderanno occasione di sostenere la propria squadra in questo importante scontro diretto, il primo della stagione.
Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 13:51
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Altre notizie
Venerdì 04 set
- 14:33 Roma, Gasperini: "Con l'Atalanta gara da Europa che conta. L'Inter..."
- 14:29 liveChivu in conferenza presenta Inter-Napoli
- 14:18 Napoli, Allegri: "Scudetto, Inter la vera favorita. Domani totale fiducia"
- 14:04 Lautaro: "Quando si vince bisogna continuare ad avere questa mentalità"
- 13:51 Inter-Napoli, esaurito il settore ospiti di San Siro
- 13:39 Mastantuono: "Non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter"
- 13:31 Ausilio, niente saluto al Meazza domani. Baccin ha una priorità
- 13:25 Inter-Napoli, resta un solo ballottaggio nella testa di Chivu
- 13:12 Giovanili, il programma del weekend: si inizia oggi pomeriggio
- 13:00 Riso: "Frattesi aveva bisogno di rimettersi in gioco, ha fatto una scelta coraggiosa"
- 12:56 Women's Champions League, sorteggiate le avversarie dell'Inter
- 12:50 Venti anni senza Facchetti: l'emozionante ricordo dell'Inter
- 12:37 Vittorio Tosto, padre di Lorenzo: "Spero che all'Inter convinca tutti"
- 12:25 Real Madrid-Inter, le fasi di vendita dei biglietti per il settore ospiti
- 12:14 L'agente di Esposito: "De Laurentiis avrebbe fatto di tutto per prenderlo"
- 12:05 Napoli, Di Lorenzo: "Dobbiamo e vogliamo portare via punti da San Siro"
- 12:00 videoVigilia di INTER-NAPOLI: diverse novità di FORMAZIONE valutate da CHIVU rispetto a CAGLIARI
- 11:50 Boban: "Il Como darà fastidio, ma l'Inter è più avanti e la storia conta"
- 11:37 Pellegrino: "Lautaro è un modello, mi piace come gioca. Akanji e Bremer gli avversari più duri"
- 11:25 Youth League, scelta la terna arbitrale di Real Madrid-Inter
- 11:13 TS - Il saluto di Ausilio all'Inter, un'ora e mezza ad Appiano. Ora un periodo di vacanza
- 11:00 CdS - Allegri torna a San Siro da avversario: è la "bestia nera" di Chivu
- 10:47 CdS - Inter-Napoli, Allegri con 4 indisponibili. Spinazzola e Alisson Santos dal 1'
- 10:33 Bergomi: "L'Inter è da top 8 d'Europa. Quinta punta? Non si può uscire dal 3-5-2"
- 10:20 CdS - Fiducia totale a Baccin, nessuna figura intermedia prevista. E se ci sarà...
- 10:05 TS - Dimarco la priorità, poi Calhanoglu e Carlos Augusto: i primi lavori di Baccin
- 09:51 GdS - Ausilio "ingombrante" nel calciomercato e con i media: i retroscena dell'addio
- 09:37 Roma, Gasperini: "Scudetto? Giusto sognare. L'Inter era già forte e si è rinforzata"
- 09:24 GdS - Vice Calhanoglu e mezzala: Zielinski è il jolly a centrocampo di Chivu
- 09:09 GdS - Inter-Napoli, San Siro verso il secondo tutto esaurito: atteso Sneijder
- 08:55 CdS - Inter, doppio esame Napoli-Real: Chivu studia le rotazioni
- 08:42 CdS - L'ultima volta di Ausilio ad Appiano: saluti e commozione. Abbraccio con Chivu e i senatori
- 08:27 CdS - Inter-Napoli, la probabile di Chivu: sorpresa Stones in difesa?
- 08:14 GdS - Esposito e il posto fisso al fianco di Lautaro: titolare con il Napoli. Thuram avvisato
- 08:00 GdS - Rinnovo Dimarco, l'Inter e Baccin non hanno fretta: le tempistiche
- 00:00 Arriva il primo test probante: c’è un cinismo da affinare
Giovedì 03 set
- 23:50 UFFICIALE - Lazio, addio per Romagnoli: si trasferisce all'Al Sadd
- 23:36 Ennesimo smacco per Chiesa: il Liverpool lo lascia ancora fuori dalla lista UEFA
- 23:22 Sabato c'è Inter-Napoli: dove vedere il match in tv e streaming
- 23:08 Coppa Italia, impresa Verona: l'ex Inter Mulattieri elimina il Cagliari
- 22:54 Bergomi: "Inter, 16 punti nella League Phase e quarti di finale: lo può fare"
- 22:40 Moratti: "Ausilio aveva l'Inter nel sangue. Chivu tiene insieme il gruppo"
- 22:26 Zambrotta: "McTominay? Assenza importante in vista dell'Inter, però..."
- 22:12 Capello: "Champions, vedo l'Inter ai quarti. Vince il Real Madrid"
- 21:58 Cagliari, Radunovic: "Contro l'Inter è sempre difficile fare gol"
- 21:43 videoAntonello a FcIN: "Inter casa mia per 10 anni. Mercato estivo all'altezza"
- 21:28 De Grandis: "Ausilio grande professionista, ma l’Inter può assorbire il colpo"
- 21:14 Moratti: "Mazzarri? ADL voleva liberarsene. Potevo investire nel Napoli"
- 21:00 Trasferimenti internazionali, Italia seconda nel mondo: le cifre
- 20:46 Brocchi: "Un po' di fatica a Cagliari, ma l'Inter resta la più forte"
- 20:32 L'ex Inter Michielan: "L'impatto con il calcio dei grandi è difficile"
- 20:18 Coppa Italia, cinquina del Palermo al Mantova: i rosanero si 'regalano' il Bologna agli ottavi
- 20:04 Longo: "Fabregas miglior allenatore? Sono onesto, lo avrei dato a Chivu"
- 19:51 Graziani: "Ausilio? Un fulmine a ciel sereno, ma il club andrà avanti"
- 19:36 Torna l'Europa, WizzAir annuncia voli ad hoc per le trasferte
- 19:22 Coppa del Mondo FIFA Under 20 Femminile: convocate quattro nerazzurre
- 19:09 Moretto: "Rinnovo Carlos Augusto molto vicino. Su Dimarco..."
- 18:55 Serie A, Commissione Difesa e Lega Calcio insieme per la prevenzione visiva
- 18:42 Napoli, Di Lorenzo assicura: "Inter rivale tosta, ma arriveremo pronti"
- 18:29 videoDomenica il Gp di Monza: i pronostici dei giocatori dell'Inter
- 18:16 Figo rivela: "Ero a un passo dal Liverpool, poi con Moratti si chiuse subito"
- 18:02 Premio Gentleman Fair Play, per l'Inter in lizza Dimarco
- 17:48 Inter-Napoli, le iniziative di Betsson.Sport: Sneijder protagonista
- 17:35 videoLAUTARO giura amore, DIMARCO punge OAKTREE sul RINNOVO: l'INTERISMO non SI SVENDE
- 17:21 Viviano: "Perdere Ausilio adesso è una scelta scellerata"
- 17:08 Moratti: "Ausilio? L'Inter perde un pezzo del suo corpo. Quando va via uno così..."
- 16:55 Asse calcio-basket nella Capitale: Doncic assisterà a Roma-Inter?
- 16:40 Serie A, ricorso accettato: Abisso reintegrato nel ruolo di arbitro
- 16:27 Sassuolo, Aquilani loda Cinquegrano: "Ha tutta la nostra fiducia"
- 16:14 Inter Women in Champions, Cappelletti: "Serata storica per il calcio italiano"