La parte finale della carriera di Luis Figo avrebbe potuto prendere una strada molto diversa. Dopo l’addio al Real Madrid nel 2005, il portoghese era infatti vicino al Liverpool, ma i tempi lunghi della trattativa spinsero il giocatore a scegliere l’Inter. Intervistato da Sport.es, Figo ha ricostruito quei giorni: "Il club impiegò molto tempo per decidere e, in quel periodo, io dovevo prendere rapidamente una decisione sul mio futuro. Non potevo aspettare".

"Con Moratti si risolse tutto rapidamente"

Fu a quel punto che entrò in scena l’Inter. "Le cose si sono risolte rapidamente, dopo un incontro che ebbi con il presidente Moratti. Da quel momento in poi non si tornò più indietro". Figo ha ammesso che il Liverpool aveva esercitato su di lui un certo fascino fin dall’infanzia, ma senza rimpianti: "Forse mi sarebbe piaciuto giocarci, ma alla fine ho avuto la fortuna di giocare nelle migliori squadre del mondo e sono felice per questo".

Nel 2007 poteva andare in Arabia Saudita

Due anni più tardi arrivò un’altra possibilità di lasciare Milano. Alla scadenza del primo contratto con l’Inter, Figo ricevette infatti una proposta dall’Arabia Saudita. "Non si concretizzò perché le persone coinvolte non erano serie. Alla fine sono rimasto altri due anni all’Inter", ha concluso il portoghese con l'ultima rivelazione dell'intercista.