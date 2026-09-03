Colpo esterno dell’Hellas Verona, che supera il Cagliari per 2-1 alla Unipol Domus e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Baroni firma una prestazione solida e sfrutta nel migliore dei modi gli errori dei rossoblù di Pisacane. Il vantaggio scaligero arriva al 23’. Kastanos recupera palla su Liteta e serve sulla destra Livramento, che mette al centro: Abdou Harroui arriva sul pallone e, pur colpendo in maniera non perfetta, riesce a superare Radunovic.

Il Cagliari reagisce e trova il pareggio in apertura di secondo tempo. Obert avvia l’azione, Fadera accompagna l’incursione e mette un pallone preciso in area per Mendy, che sovrasta Edmundsson e di testa batte Perilli. La gara sembra indirizzata verso un finale equilibrato, ma un errore dei padroni di casa cambia nuovamente tutto. Rodriguez perde un pallone pericolosissimo in fase di uscita e spalanca la strada all'ex Inter Samuele Mulattieri, che si presenta davanti a Radunovic e non sbaglia. Il 2-1 resiste fino al triplice fischio e consegna al Verona il passaggio del turno. Agli ottavi di finale, gli scaligeri affronteranno il Bologna.