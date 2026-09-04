Solo 0-0 per la Real Sociedad all'Estadio Municipal de Anoeta contro il Celta Vigo, nonostante una prestazione all'attacco e diverse occasioni da gol create. Se la squadra di Pellegrino Matarazzo alla fine non è riuscita a sfondare è anche e soprattutto per merito di un volto conosciuto in casa nerazzurra, Ionut Radu. L'estremo difensore romeno ha sfoderato una prestazione da migliore in campo, opponendosi a numerosi tentativi dei padroni di casa e permettendo ai suoi di strappare il pareggio mantenendo la propria porta inviolata. Una serie di parate che DAZN ha voluto estrapolare dagli highlights per rendere omaggio al portiere di scuola nerazzurra.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 15:17
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.