Prima di passare il microfono a Cristian Chivu per la tradizionale conferenza stampa pre-partita, Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter dopo la separazione con Piero Ausilio, ha introdotto la conferenza ad Appiano Gentile per 'presentarsi' ai giornalisti nelle nuove vesti.
Il primo a parlare è comunque il presidente Beppe Marotta: "Approfitto di questa convocazione per la presentazione del match di domani per presentarvi il nuovo Chief Football Officer, o in modo più romantico nuovo direttore sportivo, Dario Baccin. un volto che conoscete bene. Per noi è motivo di grande orgoglio, confidiamo nella sua elevata professionalità e nei valori umani che rappresenta. Gli diamo il benvenuto in questa nuova veste".
Parola poi a Baccin: "Doveroso per me farvi un saluto nella mia nuova veste ufficiale. Farlo oggi per me ha un significato maggiore perché cade il 20esimo anniversario della scoparsa di Giacinto Facchetti, un monumento del club. Esprimo il mio grande ringraziamento alla proprietà e al presidente che mi hanno assegnato questo ruolo, un grande attestato di stima. Sono profondamente grato per questa opportunità. Grazie a Piero (Ausilio, ndr) con cui ho condiviso gli ultimi 10 anni della mia vita e se oggi sono qui serenamente è grazie anche al confronto avuto con lui negli ultimi giorni che mi permette di affrontare questa nuova sfida con lo spirito giusto. Qui accanto a me ho Cristian, con cui abbiamo condiviso l'ultima esaltante stagione ma soprattutto ci lega un rapporto creato in tanti anni di settore giovanile dove abbiamo avuto grandi soddisfazioni e lui si è formato in modo incredibile. Ritrovarci qui oggi dopo tanti anni di gavetta è per me molto gratificante. Resto a disposizione, ci conosciamo da tanti anni, vi chiedo solo di avere rispetto della persona e del professionista, da parte mia lo troverete sempre. Continuiamo a fare come abbiamo fatto finora".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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