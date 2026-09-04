San Siro si prepara a vestirsi a festa per Inter-Napoli, primo big match della stagione. Dopo i 75.013 spettatori presenti al debutto contro il Monza, anche la sfida alla squadra di Massimiliano Allegri è destinata al tutto esaurito come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Nel pre partita, due tifosi nerazzurri saranno protagonisti di una speciale sfida di precisione tecnica organizzata da Betsson Sport. A rendere l’iniziativa ancora più suggestiva sarà la presenza di Wesley Sneijder, uno degli eroi del Triplete del 2010 e vincitore di sei trofei con l’Inter.

Il progamma di oggi

Intanto Chivu mantiene alta la concentrazione sul Napoli, senza lasciarsi distrarre dall’imminente trasferta di Champions League contro il Real Madrid. Dopo l’allenamento di ieri, oggi è prevista la rifinitura ad Appiano Gentile e la conferenza stampa dell’allenatore. Il conto alla rovescia per il primo grande doppio appuntamento della stagione è iniziato.