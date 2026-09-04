Si inizia oggi pomeriggio e si concluderà domenica mattina il weekend delle rappresentative giovanili maschili e femminili dell'Inter. In questo venerdì apre le danze la U20 di Emiliano Bigica, di scena a Bologna per la terza giornata di campionato. Ecco, di seguito, come comunicato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, il programma completo:

UNDER 20 Venerdì 4 settembre, ore 17:00- Campionato, 3ª giornata: Bologna-Inter - Granarolo Youth Centre, Crespellano (BO).

UNDER 18 Domenica 6 settembre, ore 11:00 - Campionato, 2ª giornata: Roma-Inter - Centro Sportivo Trigoria, Roma.

UNDER 17 Sabato 5 settembre, ore 16:00 - Campionato, 1ª giornata: Hellas Verona-Inter - Antistadio Hellas Verona, Verona.

UNDER 16 Sabato 5 settembre, ore 17:50 - Memorial Rocca: Piacenza, Atalanta, Inter - Campo Sportivo Bertocchi, Piacenza.

UNDER 15 Domenica 6 settembre, ore 10:30 - Amichevole: Inter-Alcione - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 13:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.