Domani, l'Inter Women di David Sassarini conoscerà il suo cammino nella League Phase di Champions, fase alla quale si è qualificata per la prima volta nella storia compiendo una rimonta incredibile sul Wolfsburg. Alle 12, a Nyon, andrà in scena il sorteggio.
IL REGOLAMENTO
Alla Fase Campionato partecipano diciotto squadre, nove delle quali entrate con accesso diretto, mentre le altre nove si sono qualificate attraverso i turni preliminari: le squadre verranno inserite in un'unica classifica, andando a comporre la League Phase. Le squadre sono divise in tre fasce in base al coefficiente nel Ranking UEFA: l'Inter è inserita in terza fascia e verrà sorteggiata per affrontare sei avversarie diverse, due per fascia, evitando accoppiamenti con squadre della stessa federazione.
Ogni squadra affronterà due squadre da ciascuna delle tre fasce, con una partita in casa e una in trasferta
Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro (es: l'Inter non potrà affrontare nessuna squadra italiana)
Al termine delle sei sfide, le prime quattro classificate si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre posizionate tra la quinta e la dodicesima posizione si affronteranno negli spareggi da cui emergeranno le altre quattro squadre che completeranno il tabellone dei quarti di finale.
LE SQUADRE PARTECIPANTI
Prima Fascia: Barcellona (Spagna) OL Lione (Francia) Chelsea (Inghilterra) Bayern Monaco (Germania) Arsenal (Inghilterra) Paris Saint-Germain (Francia)
Seconda Fascia: Real Madrid (Spagna) Juventus (Italia) Häcken (Svezia) Roma (Italia) Benfica (Portogallo) Paris FC (Francia)
Terza Fascia: Manchester City (Inghilterra) OH Leuven (Belgio) HB Køge (Danimarco) Austria Vienna (Austria) INTER (Italia) Servette (Svizzera)
LE DATE
La League Phase si giocherà tra settembre e dicembre, con la prima giornata in programma tra mercoledì 22 e giovedì 23 settembre.
Giornata 1: 22/23 Settembre Giornata 2: 30 Settembre/1 Ottobre Giornata 3: 28/29 Ottobre Giornata 4: 10/11 Novembre Giornata 5: 18/19 Novembre Giornata 6: 16 Dicembre
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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