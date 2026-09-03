Non decolla l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool. L’attaccante italiano, accostato anche all’Inter in passato, è stato infatti escluso dal tecnico Andoni Iraola dalla lista UEFA per la Champions League e pertanto salterà League Phase del torneo. Si tratta della seconda esclusione di fila di fatto: l’azzurro era stato già escluso da Arne Slot l’anno scorso, ma il grave infortunio subito da Giovanni Leoni propiziò un suo ripescaggio. Quest’anno stesso film, nonostante il calciatore abbia voluto fortemente restare a Liverpool per giocarsi finalmente le sue carte.