Chisuo il mercato, dato l'addio a Piero Ausilio, l'Inter torna a concentrasi sul campo: domani in programma a San Siro il grande incontro con il Napoli di Allegri.

Per l'occasione, Cristian Chivu valuta qualche novità di formazione rispetto all'undici sceso in campo dall'inizio con il Cagliari. Occhio alla difesa: John Stones si candida per una maglia.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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